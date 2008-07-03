У БЮТ сподіваються, що бюджет Тимошенко набере 400 голосів у ВР

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключив, що в понеділок, 7 липня, буде проведено засідання ради коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції заявив в інтерв’ю. журналістам.

За його словами, на цьому тижні після консультацій з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ передбачається внесення урядом до ВР України проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2008 рік».

Він не виключив, що в понеділок може бути ще одне засідання ради коаліції, де обговорюватиметься питання про внесення змін до бюджету.

Він вважає, що при розгляді даного законопроекту необхідно відійти від політизації процесу. І.КИРИЛЕНКО висловив сподівання, що зміни до бюджету будуть підтримані понад 400 народними депутатами України.