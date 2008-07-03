Ющенко затвердив план підготовки свого візиту до Австрії

15:39, 03 липня 2008
Політика
880 0

Тимошенко має забезпечити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом затвердив план заходів з підготовки свого робочого візиту до Республіки Австрія.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом, також В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів забезпечити виконання зазначеного плану заходів.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Австрії.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter