Ющенко затвердив план підготовки свого візиту до Австрії
15:39, 03 липня 2008Політика
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Тимошенко має забезпечити
Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом затвердив план заходів з підготовки свого робочого візиту до Республіки Австрія.
Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом, також В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів забезпечити виконання зазначеного плану заходів.
Як повідомляв УНІАН, 8 липня В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Австрії.
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