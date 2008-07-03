У Черновецького не можуть чекати, доки Кабмін відкладе велику політику

При Київській міській державній адміністрації буде створено спільну робочу групу з вивчення питання подорожчання хліба, яка має на меті знайти оптимальне рішення для того, щоб захистити малозабезпечених киян і щоб хлібовиробничі підприємства не працювали собі на збиток.

Про це інформує прес-служба КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

За його інформацією, до складу робочої групи увійдуть представники КМДА і депутати Київради.

«Для того, щоб знайти вихід із ситуації, у якій знаходяться столичні виробники хліба, ухвалено рішення про створення робочої групи з представників міськдержадміністрації, і в яку запропоновано всім депутатським фракціям Київради делегувати своїх представників з метою об`єктивності роботи групи. Це дійсно важливе питання, яке необхідно вирішити найближчим часом”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, підкресливши, що столична влада не має наміру чекати, “доки Кабмін відкладе в бік велику політику і зверне увагу на ту важку ситуацію, яка склалася у хлібовиробників».

Він зазначив, що у зв’язку з подорожчанням усіх компонентів для виробництва хліба, енергоносіїв та з ростом інфляції, галузь не може працювати у тих межах, які визначені постановою Кабінету міністрів України кілька років тому.

«Ми не можемо вирішити проблему хлібопекарської галузі у масштабах усієї країни, проте вирішення проблеми в масштабах Києва дозволить узяти на озброєння наш досвід, як іншим органам самоврядування, так і уряду”, - переконаний А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівництво відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

Згідно з повідомленням, з 7 липня ціна батона «Нива» складатиме 2,30 грн. (замість теперішньої 1,40 грн.), хліба «Український» - 3,16 грн. (сьогодні 1,64 грн.), хліба «Пшеничний» - 2,68 грн. (сьогодні – 1,60 грн.).

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що влада Києва має намір домовлятися з хлібозаводами, і пообіцяв врегулювати питання з цінами на соціальні сорти хліба «на користь киян».