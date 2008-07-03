Ющенко поцікавився, чи отримав зарплату міністр економіки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду вжити заходів для виконання закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він під час виступу на форумі «Влада і бізнес – партнери».

В.ЮЩЕНКО констатував, що станом на 1 липня з 40 законодавчих актів, які необхідно привести у відповідність до цього закону, доопрацьовані і подані до парламенту лише 4.

Урядом ухвалено лише 7 з 28 необхідних постанов про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за структурами ризику їх господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду.

«Чому 7, а не 28? Можливо в Мінекономіки зарплату не отримували, не було змоги організувати робочий процес?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

Він попросив прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО розглянути це питання на засіданні уряду, зауваживши, що його необхідно вирішити протягом 30 днів.

При цьому В.ЮЩЕНКО розкритикував діяльність міністерств економіки і фінансів, які досі не виконали відповідні зобов’язання перед підприємцями.

Також Президент звернувся до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням надати йому доповідь про перевірку Генеральною прокуратурою дотримання вищезазначеного закону в регіонах.

Разом з цим В.ЮЩЕНКО пообіцяв підприємцям навести лад у цій сфері.

Довідка УНІАН. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Президент підписав цей закон 5 квітня 2007 року.