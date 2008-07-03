Грач лякає Ющенка, що до нього прийдуть тисячі хворих на туберкульоз
Комуніст гарантує напружений відпочинок
Народний депутат (фракція Комуністичної партії), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вимагає від влади України навести лад у кримському протитуберкульозному санаторії «Долосси».
Про це сказано в заяві Л.ГРАЧА, текст якої передано УНІАН.
Л.ГРАЧ нагадує, що санаторій «Долосси» побудовано ще за декретом Володимира Леніна 1928 року у Великій Ялті. Кліматична зона цієї місцевості (морський бриз, гірське повітря, ялівець та інші цілющі рослини) створює потрійний ефект, що сприяє високоефективному лікуванню. Це єдиний в Україні санаторій такого унікального профілю .
Л.ГРАЧ нагадує, що він не раз звертався з вимогою до МВС, МОЗ, Держкомзему, Генеральної прокуратури, Президента розібратися в ситуації, яка склалася зараз із санаторієм, проте всі надсилають лише «формальні відписки». «По суті, йдеться про покривання корупції в земельній сфері, грубе нехтування закону про курорти. Натякають, що все має вирішуватися в судах, але постає закономірне питання до генерального прокурора, до керівництва МВС, МОЗ: а хто відповідатиме за мільйонні збитки, за руйнування одного з корпусів, за фальсифікацію, за перевищення службових повноважень і МОЗ, і з Масандрівською селищною радою, яка ухвалила протизаконне рішення про передачу 2 га землі в оренду? Хто відповідатиме за самовільне знесення спортивного майданчика і літнього кінотеатру? Нарешті, хто відповість за погодження початку будівництва котеджів і зокрема за погодження будівництва в особливій санітарній зоні?», - заявив нардеп.
Він вважає, що на прикладі протитуберкульозного санаторію «Долосси» можна судити про те, «як корупційно-туберкульозна бацила вразила Україну».
Л.ГРАЧ закликав «віддати всі президентські дачі – і під Києвом, і в Криму – людям, які потребують лікування». «Що більше, офіційно всіх попереджаю, і насамперед попереджаю Віктора ЮЩЕНКА: якщо найближчим часом не буде вжито заходів для встановлення законності до землі та нерухомості санаторію «Долосси», то гарантую Президентові особливо напружений відпочинок в Криму і те, що його кримську резиденцію одночасно відвідає не одна тисяча важко хворих на туберкульоз і запитає: "Де його совість? Де його чисті руки? Де боротьба з корупцією і злочинністю?"», - зазначив депутат.