Грач лякає Ющенка, що до нього прийдуть тисячі хворих на туберкульоз

Народний депутат (фракція Комуністичної партії), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вимагає від влади України навести лад у кримському протитуберкульозному санаторії «Долосси».

Про це сказано в заяві Л.ГРАЧА, текст якої передано УНІАН.

Л.ГРАЧ нагадує, що санаторій «Долосси» побудовано ще за декретом Володимира Леніна 1928 року у Великій Ялті. Кліматична зона цієї місцевості (морський бриз, гірське повітря, ялівець та інші цілющі рослини) створює потрійний ефект, що сприяє високоефективному лікуванню. Це єдиний в Україні санаторій такого унікального профілю .

Л.ГРАЧ нагадує, що він не раз звертався з вимогою до МВС, МОЗ, Держкомзему, Генеральної прокуратури, Президента розібратися в ситуації, яка склалася зараз із санаторієм, проте всі надсилають лише «формальні відписки». «По суті, йдеться про покривання корупції в земельній сфері, грубе нехтування закону про курорти. Натякають, що все має вирішуватися в судах, але постає закономірне питання до генерального прокурора, до керівництва МВС, МОЗ: а хто відповідатиме за мільйонні збитки, за руйнування одного з корпусів, за фальсифікацію, за перевищення службових повноважень і МОЗ, і з Масандрівською селищною радою, яка ухвалила протизаконне рішення про передачу 2 га землі в оренду? Хто відповідатиме за самовільне знесення спортивного майданчика і літнього кінотеатру? Нарешті, хто відповість за погодження початку будівництва котеджів і зокрема за погодження будівництва в особливій санітарній зоні?», - заявив нардеп.

Він вважає, що на прикладі протитуберкульозного санаторію «Долосси» можна судити про те, «як корупційно-туберкульозна бацила вразила Україну».

Л.ГРАЧ закликав «віддати всі президентські дачі – і під Києвом, і в Криму – людям, які потребують лікування». «Що більше, офіційно всіх попереджаю, і насамперед попереджаю Віктора ЮЩЕНКА: якщо найближчим часом не буде вжито заходів для встановлення законності до землі та нерухомості санаторію «Долосси», то гарантую Президентові особливо напружений відпочинок в Криму і те, що його кримську резиденцію одночасно відвідає не одна тисяча важко хворих на туберкульоз і запитає: "Де його совість? Де його чисті руки? Де боротьба з корупцією і злочинністю?"», - зазначив депутат.