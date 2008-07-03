Головний нашеукраїнець Донеччини вийшов з партії

Голова Донецької обласної організації партії "Народний Союз Наша Україна" Антон КЛИМЕНКО заявив про свою відставку і вихід з партії, звинувативши її в авторитарних тенденціях.

У телефонному інтерв`ю кореспондентові УНІАН він назвав причину своєї відставки.

"У партії існують авторитарні тенденції, і амбіції іноді перемагають здоровий глузд", - сказав А.КЛИМЕНКО. Він зазначив, що йому "боляче залишати цей політичний проект", якому віддано багато сил і часу.

Кажучи про свої подальші плани, А.КЛИМЕНКО сказав, що "житиме, як людина, працюватиме на благо Батьківщини, займатиметься бізнесом і виробництвом". "Ні, в жодних політичних проектах я найближчим часом брати участь не збираюся", - наголосив він.

А.КЛИМЕНКО повідомив, що "Наша Україна" для нього була третім політичним проектом, оскільки раніше він був членом партій "Громада" та "Яблуко". Крім того, не бувши членом Соціалістичної партії, він свого часу очолював обласний передвиборний штаб Олександра МОРОЗА, тому що бачив у ньому "єдиного на той момент суперника КУЧМИ в президентських перегонах".

"Своїх переконань і ідеологій я ніколи не змінював, це завжди були партії правого спрямування, і це завжди була послідовна позиція, яка полягала в боротьбі з режимом КУЧМИ, - пояснив А.КЛИМЕНКО. - Змінювалися найяскравіші рупори тих чи інших ідей, які я відстоював, але моя ідеологічна та політична позиція завжди була послідовною".