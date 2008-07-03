Тимошенко летить у Миколаїв
20:42, 03 липня 2008Політика
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(програма перебування)
4 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Миколаївської області.
Як повідомили УНІАН в управлінні по зв`язках із ЗМІ секретаріату Кабінету Міністрів України, під час робочої поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати АТ “Гур’ївка” Новоодеського району, ознайомитися з виробничими потужностями ВАТ “Дамен Шіпярдс “Океан” та поспілкуватись з трудовим колективом цього підприємства.
Прем`єр-міністр також планує провести наради з розгляду стану справ і перспектив розвитку суднобудівної галузі та наради з адміністративно-господарським активом області.
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