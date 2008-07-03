Ющенко їде відкривати прикордонну заставу на о. Зміїний

4 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках робочої поїздки до Одеської області відвідає острів Зміїний.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, глава держави візьме участь в урочистому відкритті нового містечка прикордонної застави „Острів Зміїний”.

Сьогодні на острові, крім прикордонників, працюють співробітники Держгідрографії, Українського геологорозвідувального інституту, Укрпошти, будівельних організацій (всього близько 90 осіб). У селищі Біле функціонують банківське та поштове відділення, є медичний пункт, музей та магазин. Там створено необхідні запаси продовольства та матеріальних засобів, налагоджено систему їх постачання.

Під час облаштування прикордонного містечка судном „Касатка” було доставлено на острів близько 2,5 тисяч тонн будматеріалів та устаткування. У результаті прикордонники отримали сучасний офіс обладнаний засобами телефонного, супутникового і радіозв`язку, чотириквартирний житловий будинок, пральню, продовольчий і речовий склади, теплицю, спортивний, ритуальний майданчики та лазню.

На заставі встановлені основні та резервні дизельні генератори, резервуари для зберігання води та обладнання біологічної очистки стічних вод.

Як повідомляв УНІАН, завтра Президент перебуватиме з робочою поїздкою в Одеській області, де відвідає 28-му окрему гвардійську механізовану бригаду 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.