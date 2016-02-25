Депутати "Народного фронту" вимагають скасувати продовження ліцензії "Інтеру"

Про це заявили члени фракції Сергій Висоцький та Микола Княжицький сьогодні перед початком розгляду у Київському апеляційному адміністративному суді справи щодо скасування рішення про продовження ліцензії "Інтеру", передає прес-служба партії.

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"Агресія в інформаційному просторі – це початок агресії в просторі реальному. Наша війна на Сході за звільнення від російської окупації – це є продовження тієї роботи, яку ми всі, українці, не подужали раніше, а саме, коли російські медіа заходили сюди і дискредитували українську ідею і державу", - заявив Сергій Висоцький.

Він наголосив, що сьогодні українські громадяни не мають права допустити ті ж самі помилки, як і 10-15 років тому, а саме - "лібералізм по відношенню до рупорів Кремля та агентів впливу ФСБ в Україні".

"Тому дуже важливо, щоб російський вплив із медіа, бізнесу та політики був викорінений в Україні. За це ми всі і боремося. І я впевнений, що наша боротьба буде успішною", - підкреслив він.

Сергій Висоцький також нагадав, що вони разом з колегами ще рік тому зареєстрували законопроект про повну заборону телеканалів, кінцевими бенефіціарами яких виступають російські юридичні чи фізичні особи, до яких належав і телеканал "Інтер" (оскільки 23 % акцій цього телеканалу належало російському "Першому каналу"). Однак цей законопроект, за його словами, тоді навіть не зміг потрапити у профільні комітети через "великий опір деяких гілок влади та депутатів".

У свою чергу народний депутат Микола Княжицький зазначив, що дія ліцензії телеканалу "Інтер" завершилася ще у 2011 році, у зв’язку з чим "телеканал незаконно проводив мовлення".

Більше того, за його словами, Нацрада з питань телерадіомовлення не оголосила передбачений процедурою конкурс на отримання ліцензії, однак, не дивлячись на це - автоматично продовжила ліцензію телеканалу "Інтер". Після цього телеканал "Малятко ТБ" подав до суду з приводу таких дій Нацради.

За інформацією Миколи Княжицького, один з суддів, який раніше вів справу телеканалу "Малятко ТБ" проти "Інтера", "був помічений у VIP-ложі НСК "Олімпійський" разом з Фурсіним – партнером одного з засновників телеканалу "Інтер".

"Нацрада з питань телерадіомовлення діяла абсолютно непрозоро і незрозуміло, тому цей судовий процес можна назвати корупційним", - наголосив він.

Як згодом повідомив Микола Княжицький, суд переніс засідання у цій справі на 3 березня у зв’язку з тим, що телеканал "Інтер" не надав усі необхідні статутні та установчі документи.