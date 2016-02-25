Порошенка просять депортувати з України ще одного керівника служби новин "Інтера"

На сайті президента з'явилася петиція з вимогою видворити з України заступника директора з розвитку компанії, яка займається новинами на "Інтері".

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Згідно зі зверненням, Ігор Шувалов є громадянином Росії, але з березня 2014 року працює в "Національних інформаційних системахх".

Автори петиції відзначають, що раніше СБУ винесла Ігорю Шувалову застереження про неприпустимість протиправної поведінки та мала примусово видворити його з України.

Проте, яка сказано в петиції, цього не сталося, і він досі працює на "Інтер": "За цей час росіянин привів на "Інтер" інших російських медійників, ту ж Марію Столярову".

Тому президента просять розглянути питання щодо його депортації за межі України. За місяць петиція має назбирати 25 тисяч підписів, аби Порошенко розглянув її.

Як повідомляв УНІАН, під час сюжету про Небесну Сотні в прямий ефір потрапило нецензурне висловлювання Столярової: вона перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте закінчуйте цю х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".