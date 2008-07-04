Черновецький окрилив Сумську як жінку

Актриса Ольга Сумська в інтерв`ю газеті «Хрещатик» розповіла, як вона відчуває себе в ролі ведучої муніципальної телепередачі «Година мера» на ТРК «Київ»:

- Співбесідник був дуже цікавий. Хоча мене лякали, що його не можна перебивати, що він не чує запитань, всього цього я не помітила. Він настільки чудово відчував себе в телеформаті, настільки ясно доносив думку, що програма вийшла дуже яскрава. Відчувалося, що Леонід Михайлович мені симпатизує, і це завжди окриляє мене як жінку, як актрису, як ведучу. Мій колега Ігор Попков написав мені після ефіру: «Оля, ти привнесла в програму шарм, жіночність і простоту, і навіть сексуальність». На мою думку, головне, що з програми пішов зайвий пафос.

Обком