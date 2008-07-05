Дубина: Нафтогаз треба готувати до продажу - всю компанію

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА впевнений, що «Нафтогаз України» необхідно готувати до оцінки й подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж.

Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 25 (704) 5-11 липня 2008).

«Я вважаю, що цю компанію потрібно готувати до оцінки й подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж. Не окремо взяту ГТС, не свердловини, а всю компанію. Тоді й рівень її капіталізації відповідатиме очікуваним фінансовим результатам», - сказав О.ДУБИНА.

Він підкреслив, що на базі НАК «Нафтогаз України» має бути побудований великий бізнес.

«Це не повинен бути донор у цінах на газ для населення, підприємств теплокомуненерго. Заплатив - одержуй газ. Ні - ні», — підкреслив голова правління НАК «Нафтогаз України».

За його інформацією, на сьогоднішній день підприємства теплокомуненерго заборговували «Нафтогазу» 1,8 млрд. грн.

«Сьогодні Дніпропетровськ залишився без гарячої води - через борги теплокомуненерго за газ. Вперше в історії - безпрецедентний випадок - за борги зупинено харківські ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5», - зазначив О.ДУБИНА.

Заборгованість населення за газ, за його словами, становить 153 млн. грн., промислових підприємств - 450 млн. грн.