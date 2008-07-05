Тимошенко збирається сьогодні ж передати ВР зміни до бюджету

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує затвердити зміни до державного бюджету 2008 року і вже сьогодні подати документ у Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогодні позачергове засідання Кабінету міністрів.

Вона підкреслила, що всі прогнозні макропоказники документа ретельно розраховані та обгрунтовані.

«Після сьогоднішньої дискусії і в разі ухвалення змін і доповнень до бюджету вже сьогодні до кінця дня зміни і доповнення до державного бюджету будуть передані у Верховну Раду. І ми сподіваємося, що в останній тиждень Верховна Рада України консолідує всі політичні зусилля і все-таки подарує народу України, регіонам зміни і доповнення до бюджету, які істотно змінять фінансове життя країни», - сказала прем`єр.

«Я вірю, що консолідація відбудеться, і бюджет буде прийнятий», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.