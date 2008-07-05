У Ющенка просять грошей на викуп українських моряків у піратів

Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА та голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ігор ШАРОВ пропонують Президенту Віктору ЮЩЕНКО ініціювати найближчим часом засідання РНБО, на якому розглянути питання щодо вжиття невідкладних і адекватних заходів для врятування громадян України, захоплених сомалійськими піратами на судні „Леманн Тімбер”.

Про це йдеться у їхньому зверненні до Президента, повідомили УНІАН у прес-службі І.ШАРОВА.

Також правозахисники вважають за необхідне “одночасно розглянути пропозицію щодо виділення з резервного державного фонду необхідних коштів для врятування екіпажу».

Крім того, І.ШАРОВ і Н.КАРПАЧОВА пропонують «розглянути можливість утворення дорадчого органу при Президентові України з питань взаємодії центральних органів виконавчої влади та координації здійснюваних ними заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені терористичними актами, захопленням заручників, в тому числі і піратами, та іншими екстремістськими проявами».

Вони також закликають главу держави «розглянути доцільність внесення делегацією України на наступній сесії Генеральної Асамблеї ООН пропозиції щодо створення при Раді Безпеки ООН Комітету боротьби з морським тероризмом, поклавши на нього обов’язок координації можливих дій країн, громадяни яких зазнали нападу піратів».

«Наша держава має бути готова у разі потреби до такої взаємодії та мати чіткий алгоритм дій щодо вжиття заходів по визволенню громадян України, захоплених піратами», – вважають Уповноважений ВР з прав людини і голова профільного комітету ВР.

Як повідомляв УНІАН, сомалійські пірати з 28 травня утримують в Аденській затоці німецьке судно „Леманн Тімбер”, до складу екіпажу якого входять четверо громадян України.

2 липня речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, посилаючись на джерела інформації з антикризового штабу зі звільнення заручників, який знаходиться у Гамбурзі і проводить переговори з піратами, повідомив, що власник судна „Леманн Тімбер” та сомалійські пірати досягнули домовленості щодо суми викупу за заручників-членів екіпажу.