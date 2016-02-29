Луценко: Ми готові лити кров за свободу Європи, але просимо її підтримки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Європейському парламенті, в якій взяли участь лідери фракцій та груп Верховної Ради України.

"Що ми хочемо від Європи? Ми готові лити кров за свободу України і Європи, але ми таки хочемо, щоб нам сказали: "Ми з вами однієї крові!" Як у Кіплінга: "Українці, ми з вами однієї крові!" Ось все, що ми просимо від голландців і від усіх європейців. Ми будемо на цій першій лінії війни. Ми просимо, щоб нам при цьому дали знак солідарності підтримки щодо тих тисяч убитих офіцерів і вже більше 10 тисяч цивільних", - заявив Луценко.

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За словами лідера найбільшої фракції парламенту, українці хотіли б, "щоб шановні громадяни Голландії пам'ятали про долю 45-мільйонної країни, яку 350 років тому викрали з європейського дому, і яка зараз знаходиться на передовій в повному військовому розумінні цього слова на лінії зіткнення двох цивілізацій".

"Україна всі ці століття знаходилася на військовому полігоні між трьома імперіями. Це наша доля. Ми свою свободу завжди виборювали і платили за це кров'ю. І цього разу, під час агресії Путіна, ми платимо кров'ю... Наші солдати сьогодні воюють не тільки за Україну, вони воюють за світовий порядок, якому кинув виклик Путін. Ніхто не сумнівається, що ця війна не за території. Ця війна за правила в Європі", - підкреслив Луценко.

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