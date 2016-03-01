Верховний суд відмовився припинити перегляд скасування дозволу на арешт Мосійчука

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Верховного суду відхилила відповідне клопотання представників ВР.

Судді продовжили розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, представники ВР просили Верховний суд закрити справу, мотивуючи це тим, що Вищий адмінсуд, приймаючи рішення за позовом Мосійчука, помилився і не врахував усі обставини, оскільки дозвіл на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності є винятковою функцією парламенту, а не судової гілки влади.

Адвокат депутата Леонід Сіваков заявляв, що закриття Верховним судом справи спричинить її розгляд в іншому суді.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генеральної прокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції. У той же день на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про його сприяння за гроші у вирішенні питань певного бізнесу. Через деякий час депутата затримали безпосередньо в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський районний суд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якої закінчився 15 листопада. Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на утриманні депутата під вартою.

17 листопада Вищий адмінсуд задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. У листопаді ж до Верховного суду надійшла скарга на таке рішення ВАСУ.

У грудні 2015 року Мосійчука прооперували в інституті імені Шалімова. Через стан здоров'я депутат довго не міг з'являтися судових засіданнях, що на стосуються нього. 25 січня він вперше прийшов на суд.

26 лютого Печерський райсуд Києва переніс на 16 березня розгляд подання ГПУ про обрання Мосійчуку нового запобіжного заходу.