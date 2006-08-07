Янукович передумав щодо референдуму про НАТО

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися спільно урядом, Президентом і парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні в Міністерстві оборони України, представляючи міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ухвалення рішення щодо вступу до НАТО не мусить бути «рухом по односторонній вулиці», і при його розгляді треба керуватися економічною доцільністю.

«Я впевнений, що сьогодні влада в цілому буде приймати виважені і колегіальні рішення. Уряд, Президент і парламент спільно визначаться. Це занадто чутлива тема для нашого суспільства», - сказав він.