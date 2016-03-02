З'явилося раніше неопубліковане відео потужного вибуху на Євромайдані

Відеозапис оприлюднила спільнота у Facebook "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".

На 37-й секунді біля спаленого автобуса поруч із стеллою чути і видно дуже сильний вибух, від якого щити злітають у повітря на кілька метрів і в різні боки падають люди.

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Автор-майданівець, який зняв і виклав це відео зазначає, що в цей момент хтось загинув.

"Припускаємо, що саме ця подія стала причиною наступу майданівців усіма силами. Використання "Беркутом" настільки потужної вибухівки могло бути сприйняте як початок остаточної збройної "зачистки" Майдану", - йдеться у повідомленні.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше у ГПУ запевнили, що розслідування злочинів проти Майдану не зупиниться з 1 березня. "Офіційно повідомляю всім і всіх заспокоюю, що розслідування щодо майданівських справ не зупиниться з 1 березня", - наголосив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.