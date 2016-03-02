У Латвії не бачать підстав для скасування санкцій проти Росії

Про це повідомляє балтійське видання Delfi з посиланням на інтерв'ю Кучінскіса латвійському агентству LETA.

"Якщо один раз ми домовилися про те, що у вирішенні української кризи немає прогресу й угоди не виконано, немає і підстав для того, щоб скасовувати санкції", - сказав Кучінскіс.

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Глава латвійського уряду не заперечує, що санкції впливають на економіку Латвії і ЄС загалом, але в цьому питанні не повинно бути коливань.

На думку Кучінскіса, санкції не виключають прагматичного підходу до відносин з Росією. Однак обмеження - це питання принципу і самоповаги. «Інакше ми «проковтнемо» Україну, «проковтнемо» Крим, а в остаточному підсумку хтось «проковтне» і нас», - заявив латвійський прем'єр.