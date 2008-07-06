Прес-конференція в УНІАН: ”Наступний етап стосунків після зустрічі Тимошенко – Путін”

У понеділок, 7 липня, о 14:30 в УНІАН відбудеться прес-конференція народних депутатів від БЮТ, членів депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків Україна – РФ Сергія ТЕРЬОХІНА, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ та Сергія ВЛАСЕНКА на тему: ”Наступний етап розвитку українсько-російських стосунків після зустрічі ТИМОШЕНКО – ПУТІН”. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями (вул. Хрещатик, 4 конференц-зала).

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