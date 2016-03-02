Черга військових на отримання житла розтяглася майже на 50 років - депутат "Відродження"

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції «Партія «Відродження» Артем Ільюк.

«Якщо уряд і далі забезпечуватиме житлом військових такими темпами як зараз, то ця черга розтягнеться аж на 49 років! Згідно з даними які нам надало Міноборони, зараз у черзі на житло перебуває майже 50 тисяч військових та звільнених у запас. У минулому році житло отримали лише 658 сімей, причому з цієї кількості лише 256 родин отримали житло постійне – решті дали службове житло», - наголосив Артем Ільюк.

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Також депутат висловив обурення з приводу недостовірних даних, які прем’єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив на засіданні уряду 27 травня 2015 року.

«На цьому засіданні прем’єр заявив, що уряд на закупівлю житла для учасників АТО виділив мільярд гривень. Тоді ж Арсеній Яценюк доручив Міноборони, МВС та СБУ невідкладно оформити бюджетні програми, а Міністерство фінансів профінансувати їх. Кабмін тоді обіцяв закупити житло всім учасникам АТО та членів сімей загиблих воїнів до 1 вересня 2015 року. Однак на наш запит у Міністерстві оборони відповіли, що цей обіцяний мільярд так ніхто так і не виділив!», - заявив нардеп.

За словами нардепа, у Міноборони наприкінці минулого року лише створили міжвідомчу робочу групу, яка мала напрацювати рекомендації щодо створення організаційних економічних та інших умов, необхідних для вирішення проблеми дефіциту житла для військових. Однак, від часу створення цієї комісії вона збиралася лише тричі, і конкретних результатів її роботи поки немає, наголосив Артем Ільюк.

Якщо уряд дійсно зацікавлений у створенні контрактної армії та підвищенні іміджу військовослужбовця, то принаймні має реально перейти від слів до діла, і, дотримуватися даних обіцянок, вважає Артем Ільюк.