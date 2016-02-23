У групі "Партія "Відродження" підготували зміни до бюджету в частині соцвиплат для чорнобильців

За словами нардепа, попри те, що парламент рекомендував Кабінетові Міністрів у Держбюджеті на 2016 рік передбачити фінансування бюджетних програм для чорнобильців, цього зроблено не було.

«Ми підготували зміни до Держбюджету і наполягаємо на повному фінансуванні програми забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на яку потрібно не менше 1 мільярда гривень) та програми компенсації за пільгове забезпечення їжею чорнобильців (на неї додатково потрібно ще не менше 1,5 мільярда гривень)», - заявив Віктор Бондар.

Нардеп нагадав, що 26 квітня 2016 року - 30-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС і парламент наприкінці минулого року ухвалив Постанову «Про вшанування учасників наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи».

«Зокрема, цією постановою ми рекомендували Кабміну профінансувати дані програми. Однак, за інформацією Мінсоцполітики, у 2016 році Уряд повністю проігнорував програму фінансування житла для чорнобильців, а на продуктову програму передбачив лише 39% від загальної потреби», - заявив нардеп.

А тим часом, за словами Віктора Бондаря, з року в рік кількість людей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів дуже швидко зменшується. Така ситуація є наслідком, зокрема, і того, що держава неналежно виконує свої зобов’язання щодо соціального захисту цих категорій громадян.

«Це страшні цифри! Люди, які віддали здоров’я за нас, йдуть з життя, так і не отримавши подяки та належного ставлення до себе. На початок 2016 року в Україні налічувалося 210 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, це на 12 тисяч менше, ніж у 2015 році. А загальна чисельність постраждалих від наслідків аварії за останній рік скоротилася на 63 тисячі осіб», - констатував нардеп.