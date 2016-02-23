У групі "Партія "Відродження" підготували зміни до бюджету в частині соцвиплат для чорнобильців
Уряд уже два роки поспіль недофінансовує соціальні програми для чорнобильців. Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.
За словами нардепа, попри те, що парламент рекомендував Кабінетові Міністрів у Держбюджеті на 2016 рік передбачити фінансування бюджетних програм для чорнобильців, цього зроблено не було.
«Ми підготували зміни до Держбюджету і наполягаємо на повному фінансуванні програми забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на яку потрібно не менше 1 мільярда гривень) та програми компенсації за пільгове забезпечення їжею чорнобильців (на неї додатково потрібно ще не менше 1,5 мільярда гривень)», - заявив Віктор Бондар.
Нардеп нагадав, що 26 квітня 2016 року - 30-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС і парламент наприкінці минулого року ухвалив Постанову «Про вшанування учасників наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи».
«Зокрема, цією постановою ми рекомендували Кабміну профінансувати дані програми. Однак, за інформацією Мінсоцполітики, у 2016 році Уряд повністю проігнорував програму фінансування житла для чорнобильців, а на продуктову програму передбачив лише 39% від загальної потреби», - заявив нардеп.
А тим часом, за словами Віктора Бондаря, з року в рік кількість людей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів дуже швидко зменшується. Така ситуація є наслідком, зокрема, і того, що держава неналежно виконує свої зобов’язання щодо соціального захисту цих категорій громадян.
«Це страшні цифри! Люди, які віддали здоров’я за нас, йдуть з життя, так і не отримавши подяки та належного ставлення до себе. На початок 2016 року в Україні налічувалося 210 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, це на 12 тисяч менше, ніж у 2015 році. А загальна чисельність постраждалих від наслідків аварії за останній рік скоротилася на 63 тисячі осіб», - констатував нардеп.