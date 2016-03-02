Нідерланди не коментують інформацію про прохання відстрочити безвізовий режим для України після референдуму

Так прокоментували відповідну інформацію власному агентству УНІАН в представництві у Брюсселі.

«Це Комісія вирішує, коли вона опублікує пропозицію скасувати візовий режим для України. Коли це станеться, Нідерландське головування розгляне цю пропозицію у відповідності з чинними процедурами", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, в дипустанові наголосили, що рішення щодо скасування віз також вимагає голосів переважної більшості Ради ЄС та позитивного рішення Європейського парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата Володимира Ар’єва, Нідерланди виступають за перенесення розгляду питання про безвізовий режим України з ЄС після квітневого референдуму.

«Щодо безвізового режиму: ніякої відмови немає. Голландія вимагає перенести питання на дати після референдуму 6 квітня, який запланований в країні. За цей час ми мусимо допрацювати у Верховній Раді електронні декларації та запустити НАЗК, але це технічні питання. Щойно єврочиновниця Хельга Шмід заявила, що невдовзі все станеться. Такі заяви неузгодженими не бувають», - повідомив Ар’єв.

6 квітня в Нідерландах відбудеться референдум стосовно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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