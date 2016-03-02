У розгляді справи Мосійчука оголосили перерву до 15 березня

Колегія Верховного суду України у справі народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука щодо оскарження рішення Вищого адміністративного суду, яким скасовано постанову Верховної Ради про надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт, оголосила перерву до 15 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд фактично завершив слухання у справі.

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На засіданні виступили Мосійчук та його адвокат Леонід Сіваков.

Зокрема, Мосійчук у своєму виступі зазначив, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман позбавив його права виступу в сесійній залі, поставивши на голосування постанову одразу після перегляду депутатами відео, яке приніс із собою генеральний прокурор Віктор Шокін.

Також, за його словами, було порушено його право на розгляд подання генпрокурора на Регламентному комітеті ВР, засіданні парламенту, право його та депутатів на обговорення проекту постанови про притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт.

В свою чергу адвокат Мосійчука Сіваков заявив, що 38 народних депутатів, які голосували за проект цієї постанови, надали йому свідчення про те, що голосували помилково, під впливом відео, яке було продемонстровано генпрокурором.

Після цього колегія суддів оголосила перерву в судовому засіданні, зазначивши, що можливо на наступному засіданні суд ще поставить запитання учасникам цього процесу - представникам парламенту, а також Мосійчуку і його адвокатам.

Коментуючи перенесення прийняття рішення у справі на два тижні, адвокат Сіваков припустив, що це здійснено «з метою затягнути час і, швидше за все, прийнято з політичних мотивів, оскільки суд уже фактично завершив розгляд матеріалів справи».

Довідка УНІАН. 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада. Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.

Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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У листопаді до Верховного Суду надійшла скарга на рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконною і скасування постанови парламенту щодо Мосійчука.

У грудні 2015 року Мосійчука прооперували в інституті імені Шалімова.

26 лютого 2016 Печерський районний суд Києва переніс на 16 березня розгляд подання ГПУ на обрання йому запобіжного заходу.