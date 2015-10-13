Про це йдеться в повідомленні у Facebook депутата від імені його прес-служби.

"З Апеляційного суду Ігоря Мосійчука доставили назад до лікарні швидкої медичної допомоги, де йому продовжать надавати допомогу", - сказано в повідомленні.

Щодо подальших дій захисту по оскарженню рішення залишити Мосійчука під вартою буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив депутата під арештом. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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На засіданні ВР було продемонстровано зняте прихованою камерою відео за участю нібито Мосійчука, де йшлося про можливості вирішення бізнес-питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР. За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.