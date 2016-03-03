Скандал довкола звільнення екс-посла України в ООН: Сергеєв уклав контракт на роботу в США ще до відходу з МЗС

Про це йдеться в статті "Як звільняли Юрія Сергеєва: приховані подробиці відомого скандалу" на "Європейській правді".

Відповідно до закону про дипломатичну службу, Сергеєв міг і повинен був претендувати на призначення на посаду першого заступника міністра, однак він повідомив, що не отримав жодної пропозиції від МЗС.

Сергеєв подав заяву про звільнення 8 лютого, а через два тижні публічно повідомив про свої мотиви: мовляв, міністр Павло Клімкін протягом двох місяців не знайшов часу для зустрічі з ним.

За версією міністерства, зустріч міністра з послом дійсно планувалася, але була зірвана з вини самого Сергеєва. Більш того, у міністерстві наполягають на хибності припущень про те, що міністр ігнорував посла.

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Як з'ясувалося, Сергеєв перед своєю відставкою пробув у Києві не два місяці і навіть не один, а лише кілька днів. Він перетнув кордон 3 лютого, як свідчить копія паспорта дипломата (до того, стверджують в МЗС, дипломат взяв відпустку, залишаючись в США).

Крім того, стало відомо, що екс-посол України в ООН ще до свого повернення в Україну уклав контракт з Єльським університетом.

"Офіційне призначення та початок співпраці з послом Сергеєвим відбулися в січні 2016 року, з офіційним початком (співпраці) з 1 лютого", – йдеться у відповіді університету на запит "Європейської правди".

Пізніше Сергеєв письмово прокоментував і підтвердив низку тверджень МЗС: про очікування в приймальні і тривалий пошук зустрічей з міністром не йшлося.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого колишній постійний представник України при ООН Сергєєв припинив роботу в Міністерстві закордонних справ України.

Сергєєв був представником України при ООН з 18 квітня 2007 року.

9 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко призначив нового постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй - Володимира Єльченка.