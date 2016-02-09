Колишній представник України при ООН Сергеєв йде з МЗС

Про це сам Сергєєв написав у Twitter.

«Друзі, все має свій початок і кінець. Сьогодні я прийняв рішення написати заяву про вихід на пенсію після багатьох років дипкар'єри», - повідомив Сергєєв.

Він подякував усім за підтримку і зазначив, що, «врешті-решт Україні можна служити різними способами».

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко призначив нового постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй - Володимира Єльченка.

Сергеєв був представником України при ООН з 18 квітня 2007 року.