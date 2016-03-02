Екс-представник України при ООН Сергеєв почав викладати у Єльському університеті
Колишній представник України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергеєв сьогодні починає читати лекції в Єльському університеті (США).
Про це Сергеєв повідомив у Twitter.
"Сьогодні у мене перша лекція для студентів Єльського університету! Україна має бути більш знайомою для тих, хто стане лідером завтра", - написав Сергеєв.
Читайте такожКолишній представник України при ООН Сергеєв йде з МЗС
Як повідомляв УНІАН, на початку лютого колишній постійний представник України при ООН Сергеєв залишив роботу в Міністерстві закордонних справ України.
Читайте такожЮрій Сергеєв: "Коли ти займаєш позицію, в якій все, без виключення, є правдою – тобі починають довіряти… Це призвело до того, що у критичний момент нам повірили"
Сергеєв був представником України при ООН з 18 квітня 2007 року.
9 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко призначив нового постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй - Володимира Єльченка.