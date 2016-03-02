Екс-представник України при ООН Сергеєв почав викладати у Єльському університеті

Про це Сергеєв повідомив у Twitter.

"Сьогодні у мене перша лекція для студентів Єльського університету! Україна має бути більш знайомою для тих, хто стане лідером завтра", - написав Сергеєв.

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Як повідомляв УНІАН, на початку лютого колишній постійний представник України при ООН Сергеєв залишив роботу в Міністерстві закордонних справ України.

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Сергеєв був представником України при ООН з 18 квітня 2007 року.

9 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко призначив нового постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй - Володимира Єльченка.