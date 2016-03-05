Росія повинна змусити бойовиків дотримуватися перемир'я на Донбасі - Держдеп

Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters, передає 112 Україна.

Блінкен зазначив, що останнім часом Мінські угоди постійно порушуються, кількість атак на сході України збільшується.

"В останні пару тижнів ми бачили збільшення нападів із застосуванням насильства уздовж лінії контролю, і не має значення, чи були вони ініційовані Росією чи відбувалися з її мовчазної згоди", – зазначив він.

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У той же час Блінкен підкреслив, що Мінські угоди влаштовують всі сторони, в тому числі і Росію, яка страждає від західних санкцій.

"У росіян є величезні важелі, щоб впливати на бойовиків. Якщо вони захочуть припинити це, то вони можуть, і насправді вони повинні", - підкреслив заступник держсекретаря США.

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