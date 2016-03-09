Сьогодні Єврокомісія оголосить пропозицію щодо скасування віз для Грузії

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельский кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Єврокомісар Аврапомулос" сьогодні о 17:30 (18:30 за Києвом - УНІАН) проведе прес-конференцію і оголосить про пропозицію візової лібералізації для Грузії", - написав він.

EU migration com Avramopoulos will have a presser in Brussels today 17.30 CET announcing the visa lib proposal for #Georgia. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 Березень 2016

Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалось, що питання візової лібералізації для України та Грузії розглядатимуть разом, однак 2 березня стало відомо, що розгляд безвізового режиму для країн остаточно розділили.

Нагадаємо, спікер парламенту Володимир Гройсман зазначав, що у Європі його запевнили - безвізовий режим для України в 2016 році буде.