Сьогодні Єврокомісія оголосить пропозицію щодо скасування віз для Грузії

12:20, 09 березня 2016
Політика
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Єврокомісія увечері 9 березня оголосить про подання законодавчої ініціативи щодо скасування віз для Грузії.

Фото УНІАН

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельский кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Єврокомісар Аврапомулос" сьогодні о 17:30 (18:30 за Києвом - УНІАН) проведе прес-конференцію і оголосить  про пропозицію візової лібералізації для Грузії", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалось, що питання візової лібералізації для України та Грузії розглядатимуть разом, однак 2 березня стало відомо, що розгляд безвізового режиму для країн остаточно розділили.

Нагадаємо, спікер парламенту Володимир Гройсман зазначав, що у Європі його запевнили - безвізовий режим для України в 2016 році буде.

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