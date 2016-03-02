Скасування віз для України та Грузії офіційно розділили

Про це заявив доповідач Європарламенту по Грузії Андрес Мамикінс, передає "Грузія Online".

"Хочу привітати мій улюблений грузинський народ. Питання Грузії і України офіційно розділені, і тема візового режиму для вашої країни буде розглядатися окремо", - зазначив він.

При цьому Мамикінс висловив надію, що рано чи пізно й Україна отримає безвізовий режим з ЄС.

Читайте такожЄврокомісія може знову об'єднати скасування віз для України та Грузії - ЗМІ

"Питання виділення Грузії на підставі окремого рішення було прийнято вчора і буде опубліковано сьогодні або завтра", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, рішення Єврокомісії про скасування віз для українців могли відкласти.

"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться у Нідерландах 6 квітня", - написав журналіст "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.

У свою чергу в Європейській комісії інформацію про те, що введення безвізового режиму з Україною може бути відкладено до референдуму в Нідерландах, не коментували.