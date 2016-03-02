Гройсман: В 2016 році безвізовий режим буде, мене запевнили сьогодні в Єврокомісії
Голову Верховної Ради України Володимира Гройсмана запевнили в Європі, що безвізовий режим для України в 2016 році буде.
Про це він сказав в ефірі каналу«112».
Гройсман зазначив, що в Брюсселі цими днями його запевнили «на всіх зустрічах, а зустрічей було достатньо багато, і всі на високому рівні - безвізовий режим буде».
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«Хотів би зараз відкинути всі спекуляції на цю тему - щодо спільного розгляду питання з Грузією чи окремо - це не має значення. Має значення єдине, що в 2016 році безвізовий режим буде. Мене запевнили сьогодні і в Єврокомісії, і в Європарламенті», - підкреслив спікер.
За його словами, залишилося два невиконаних Україною питання - це поправка до закону про електронне декларування.
«І вчора, і сьогодні ведуться консультації європейських експертів і наших. І я думаю, що ми вийдемо на рішення, принаймні, мої колеги – народні депутати, голови фракцій підтвердили готовність голосувати за ці зміни. І друга позиція - це Національне агентство запобігання корупції. І тут його має сформувати уряд», сказав Гройсман.