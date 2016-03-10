Українська влада не має стратегії повернення Криму - експерти

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили учасники ініціативи «21 листопада» під час круглого столу «Статус півострова Крим та перспективи його повернення до складу України».

Філософ, теоретик, публіцист Сергій Дацюк зазначив, що на сьогодні питання повернення Криму до складу України є проблематичним, тому що "реальної стратегії повернення немає".

“У нас завжди, коли якоїсь стратегії немає, кажуть, що вона таємна. Але за всіх спроб поговорити і дізнатися, яка така велика таємниця ховається за таємною стратегією повернення Криму... виявилося, що велика таємниця полягає в тому, що ми будемо це робити дипломатичними засобами, тобто робити чужими руками", - сказав Дацюк.

Виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс вважає, що в української влади взагалі відсутнє стратегічне мислення.

"У мене навіть іноді виникає підозра, що немає того органу влади, який відповідає за стратегічне мислення", - зазначив експерт.

Разом з тим він наголосив, що Україну в майбутнє веде громадянське суспільство, і тому не можна говорити, що стратегії в країні взагалі немає. На його думку, українська влада не має стратегії ні щодо жодного питання, тому що країна перебуває в ситуації багатовимірної кризи. І тому влада має лише тактичне мислення у спробі вирішити те чи інше питання, яке "лежить перед носом", а думати про стратегію "немає часу, немає можливості, немає зусиль, і немає того органу, який думає про це".

З висловленими думками про відсутність стратегії у влади погодився і режисер, сценарист, актор театру і кіно Ахтем Сєїтаблаєв.

“У мене складається відчуття і, на превеликий жаль, не тільки у мене, що відсутність стратегії щодо повернення Криму – це, власне кажучи, і є стратегія державної влади. Мабуть, дуже вигідно тримати ось у такій замороженій ситуації (питання повернення Криму - УНІАН), і робити на цьому бізнес", - сказав він.

При цьому режисер запитав: “Кого ми будемо повертати в Криму? Території чи людей?".

“Треба боротися насамперед за голови, за думки, за смисли, які в цих головах у кримчан. Чим? Культурними заходами? Так, згоден. Саме відсутність стратегічного розуміння, що культура може зблизити і зцементувати народи, які живуть в Україні, призвела до того, що сьогодні є війна на Донбасі, і немає війни, але анексовано Крим", - заявив Сєїтаблаєв.

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов вважає, що Україна повинна посилювати свій вплив на територію Криму, і вже зараз потрібно здійснювати виховання і підготовку культурних, релігійних, національних та політичних лідерів для Криму.

Він наголосив, що необхідно повертати питання Криму як одного з головних пріоритетів порядку денного. Для цього, на його думку, громадянам необхідно посилювати вплив на українську владу, щоб про Крим не забували, з одного боку, і щоб вони мали справжню державну стратегію повернення Криму.

"Щоб з усіх боків відбувався тиск і вплив на якнайшвидше повернення Криму", - сказав Ісмагілов.

Разом з тим, він висловив думку, що ніхто не відновить Крим краще за кримських татар.

“Я глибоко переконаний, що російська окупація дуже сильно виснажить Крим. Доведе до виснаження всі його ресурси, тому що для них Крим - це не батьківщина, а ресурс, з якого потрібно викачати якомога більше... Для якнайшвидшого повернення Криму потрібно надати кримським татарам національну автономію у складі України. Це дуже сильно надихне людей, це підштовхуватиме людей на те, щоб вони все робили для того, щоб Крим скоріше повернувся в Україну", - заявив Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма".

У свою чергу протоієрей Георгій Коваленко висловив думку, що "долю Криму повинні вирішувати народ Криму разом із народом України, і разом зі світовою спільнотою".

"Але окремо необхідно враховувати точку зору і думку кримських татар як корінного народу, як народу, для якого Крим є рідною землею і батьківщиною", - наголосив він.