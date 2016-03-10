Туреччина взяла курс на економічне і військове зближення з Україною - Джемілєв

Про це Джемілєв сказав "Крим.Реалії", коментуючи зустріч президентів України і Туреччини Петра Порошенка та Реджепа Ердогана.

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«Зараз взято курс на економічне і військове зближення з Україною. Це, звичайно, на нашу користь і, я думаю, на користь діяльності з деокупації Криму теж. Хоча Туреччина завжди виходить зі своїх національних економічних інтересів. Але зараз це змінилося на краще, з нашої точки зору», - сказав Джемілєв.

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Нагадаємо, Петро Порошенко перебуває в Туреччині з дводенним офіційним візитом (9-10 березня) і зустрічається з представниками вищого керівництва країни. У середу Порошенко і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписали спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства двох країн, зокрема, у світлі агресії Росії проти України і незаконної анексії Криму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.