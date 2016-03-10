США та Канада єдині у відстоюванні права України на визначення власної волі - Обама

Про це американський президент сказав під час офіційної церемонії прийняття прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у Білому Домі.

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"Як союзники по НАТО, ми є об'єднаними проти тероризму та за відстоювання прав таких держав як Україна у визначенні її власної долі", - заявив Барак Обама.

У цьому зв'язку він зазначив, що лідери США та Канади відстоюють мир, безпеку та права людини для усіх народів.