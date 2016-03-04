Обама не надає Україні зброю, щоб зберегти імідж мирного президента – конгресмен

Про це він заявив виданню "Голос Америки".

"Україні треба надати оборонну зброю, щоб вони змогли принаймні себе захистити. Я б навіть ще більше зробив", - зазначає конгресмен та водночас зауважує, що нинішній господар Білого дому дотримується протилежної думки. "Лауреат Нобелівської премії миру Барак Обама не хоче псувати імідж мирного президента", - вважає Джозеф Піттс.

"Він, президент Обама, переживає за спадщину, яку лишить після себе. Він не хоче, щоб його звинуватили у початку нової війни. Тому, наприклад, на Близькому сході, замість того, щоб виступити із збройними силами проти терористичного угруповання ІДІЛ, він виводить звідти війська. Він боїться, що його звинуватять у зачинанні війни", - повідомляє конгресмен.

Читайте такожОбама задоволений виконанням своїх передвиборчих обіцянок

Колега Піттса, конгресмен від штату Міссісіпі Роджер Вікер також заявив "Голосу Америки", що на місці президента США провадив би іншу зовнішню політику.

«Якби я був відповідальним за безпеку США та зовнішню політику, я б діяв інакше. Я б волів, щоб увесь Захід виробив значно сильнішу позицію, щоб надати більше допомоги. Я б надав Україні більше військової допомоги», - відзначив американський законодавець.

Читайте такожУкраїна втратила не менше 430 військових після Мінських угод - Пентагон

Як повідомляв УНІАН, керівник Європейського командування США і Верховного головнокомандування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав звернувся з рекомендаціями до уряду США щодо надання Україні зброї.