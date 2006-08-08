Кравчук дав одну пораду Ющенку, Януковичу і Морозу

Співпраця Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і Голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА не призведе до ще більшої кризи, якщо вони не «розглядатимуть політику як сім`ю».

Таку думку висловив перший Президент України Леонід КРАВЧУК в інтерв`ю газеті «Столичные новости», опублікованому в №30 від 8-14 серпня ц.р.

«Якщо вони не розглядатимуть політику як сім`ю, де є свої побутові відносини, то вжитися зобов`язані і можуть», - сказав Л.КРАВЧУК, додавши, що «політика - це не чаювання, де можна говорити про особисті відносини, є відносини офіційно політичні, які регулює Конституція».

Перший Президент України також відзначив, що останні два роки «на Конституцію ніхто не зважає, і от і зараз якийсь Універсал хочуть зробити вищим за неї».