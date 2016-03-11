Порошенко та Юнкер узгодили подальші кроки для безвізового режиму ЄС для україців

Як повідомляє прес-служба президента, співрозмовники обговорили зміни до закону про електронне декларування і привітали досягнення компромісу в переговорах України та Єврокомісії щодо внесення цих змін.

Юнкер висловив сподівання щодо позитивного рішення Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання питання електронного декларування у відповідності до стандартів ЄС, що стане значним кроком уперед у реалізації антикорупційної політики і дозволить Україні за кілька років інтегруватися до Європейського Союзу.

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Глава держави також привітав рішення Ради ЄС від 10 березня щодо продовження до 15 вересня терміну дії обмежувальних заходів ЄС, запроваджених внаслідок підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України стосовно 146 фізичних осіб та 37 організацій.

Порошенко також подякував ЄС за підтримку Надії Савченко, викраденої з території України. Президент України закликав ЄС посилити тиск на Росію, щоб звільнити Савченко та інших незаконно затриманих українців.

Співрозмовники домовилися зустрітися 17 березня під час наступного візиту Порошенка до Брюсселя.

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