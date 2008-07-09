Регіонали нашкребли у ВР 235 голосів за відставку Тимошенко?

У Верховній Раді вже майже все готове до відставки прем`єра – Партія регіонів вже зібрала 235 голосів «за». Про це пише «Сегодня» з посиланням на джерела як у ПР, так і в БЮТ.

У кулуарах парламенту, і в опозиції, і в коаліції, говорять, що відставка прем`єр-міністра Юлії Тимошенко може бути проголосована.

"Вже все вирішено і про все домовлено. У нас є приблизно 235 голосів. Це ми, комуністи, литвиновці і частина НУНСа, контрольована Банковою", — заявив виданню один із керівників фракції Партії Регіонів.

Один із депутатів БЮТ цю інформацію підтвердив і трохи навіть конкретизував, назвавши поіменно депутатів з коаліції, нібито готових підтримати вимоги регіоналів про винесення вотуму недовіри уряду. Цікаво, що джерело в БЮТ назвало ту ж саму цифру – 235.

Щоправда, зауважує «Сегодня», публічно бютівці говорять про інше. "Відставка — це блеф. У самих регіоналів голосів не вистачає. Ми вимагатимемо голосування руками точно так, як і ми голосували за відставку уряду Януковича в грудні 2007 року, а фізично 226 голосів у них немає. Відставка можлива тільки в одному випадку, якщо Ющенко або Балога дадуть відмашку НУНСу", — заявив нардеп Андрій Шевченко.

Питання про перспективи підтримки фракцією КПУ вотуму недовіри Кабміну поки залишається відкритим. Фракція розділилася навпіл — одні за відставку уряду, інші — проти. За інформацією "Сегодня", це питання вирішуватимуть увечері на засіданні президії КПУ.

На період після відставки Тимошенко (якщо вона таки відбудеться) "регіонали" в приватних бесідах малюють таку картину: коли замаячить перспектива розпуску Ради, в союз з ПР таки може перейти більшість нардепів з НУНС. Щоправда, як кажуть "регіонали", не виключено, що у такому разі Ющенко і "нунсівці" наполягатимуть на прем’єрі — не Януковичі (і захочуть поставити на чолі Кабміну Раїсу Богатирьову або Віктора Балогу). А велика частина ПР на це не піде. У такому разі, як твердять джерела «Сегодня» у фракції, "Регіони" просто чекатимуть дострокових виборів (вони мають бути призначені, якщо протягом 2 місяців не буде сформовано новий уряд), на яких сподіваються перемогти.