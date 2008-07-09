Тимошенко подарувала Януковичу букет троянд
15:16, 09 липня 2008Політика
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Яценюк приїхав у "Зоряний"
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО надіслала лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ привітання з днем народження і букет троянд.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
В.ЯНУКОВИЧА також привітав голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК. Зустріч з нагоди цього відбулася у кабінеті В.ЯНУКОВИЧА у кіноцентрі «Зоряний».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧУ виповнилося 58 років.
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