Тимошенко подарувала Януковичу букет троянд

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО надіслала лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ привітання з днем народження і букет троянд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧА також привітав голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК. Зустріч з нагоди цього відбулася у кабінеті В.ЯНУКОВИЧА у кіноцентрі «Зоряний».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧУ виповнилося 58 років.