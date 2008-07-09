Ющенко зустрівся з Януковичем і подарував йому "Сім свят"
15:40, 09 липня 2008Політика
2078 0
Лідеру ПР - 58 років
Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як повідомляє прес-служба Президента, на початку зустрічі глава держави привітав В.ЯНУКОВИЧА із днем народження, який він святкує сьогодні, 9 липня.
Президент України подарував лідеру Партії регіонів українську ікону «Сім свят».
«На многії і благії літа. Щоб усе було добре і у вас, і у нас, і у України», - побажав В.ЮЩЕНКО, передаючи подарунок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter