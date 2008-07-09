Ющенко зустрівся з Януковичем і подарував йому "Сім свят"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, на початку зустрічі глава держави привітав В.ЯНУКОВИЧА із днем народження, який він святкує сьогодні, 9 липня.

Президент України подарував лідеру Партії регіонів українську ікону «Сім свят».

«На многії і благії літа. Щоб усе було добре і у вас, і у нас, і у України», - побажав В.ЮЩЕНКО, передаючи подарунок.