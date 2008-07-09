Петьовка назвав прізвище "головного уособлення адмінресурсу"

Народний депутат, член партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА відкидає звинувачення у використанні партією адміністративного ресурсу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Усім тим, хто закидає “Єдиному Центру” застосування адмінресурсу під час партійного будівництва, радив би задуматись, які політичні партії справді мають відношення до владних важелів», – сказав В.ПЕТЬОВКА.

На думку депутата, визначити носіїв адмінресурсу достатньо легко, адже партійність голів місцевих рад та держадміністрацій загальновідома. «Головним уособленням адмінресурсу є Блок Юлії Тимошенко, який має власного прем’єра та контролює більшість місцевих рад у центральній та західній Україні, – зауважив В.ПЕТЬОВКА. За його словами, не поступається БЮТ і Партія регіонів, яка має більшість у радах східної та південної частин держави.

“А давайте порахуємо, скільки губернаторів належать до «Нашої України». Із 25 голів облдержадміністрацій до лав «Єдиного Центру» вступили лише 4, і то вони не обіймають ключових партійних посад», – додав він.

«Оцінюючі всі ці фактори, зрозуміло, що «Єдиний Центр» і близько не має тих владних ресурсів, які йому приписують», – зауважив В.ПЕТЬОВКА.

Він порадив «партійним вождям, котрі не можуть змиритися із переходом найкращих своїх партійців від них до “Єдиного Центру”, замислитися над проблемами їхніх партійних структур і не шукати винних у власних помилках».

«Єдиний Центр” – це партія, яка розвивається динамічніше, ніж будь-яка інша, і, переконаний, вона стане виразником інтересів співгромадян, котрі розчарувалися у «вождизмі» та кон’юнктурних партіях-одноденках», – заявив В.ПЕТЬОВКА.