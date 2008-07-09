Політична стабільність в Україні буде не раніше 2010 року?

18:27, 09 липня 2008
Політика
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Політолог назвав дві умови

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що політична стабільність в Україні буде не раніше 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Політолог підкреслив, що політична стабільність стане результатом виконання в країні двох умов.

«Дві умови щодо політичної стабілізації. Перша - повинні всі побачити, хто переміг на президентських виборах, - пояснив В.ФЕСЕНКО, - і новий Президент, спираючись на свій ресурс легітимності, свіжий ресурс, не втрачений, він спробує під себе стабілізувати й систему влади, й політичну ситуацію».

Друга умова, за словами політолога, «це стабілізація правил гри, оптимізація Конституції». «Перш за все, подолання одного з головних джерел нинішньої політичної боротьби – це подвійність системи управління виконавчою владою. Коли всі б`ються за те, щоб командувати губернаторами… І Президент, і Уряд, і Верховна рада», - зазначив В.ФЕСЕНКО. Він переконаний у тому, що «якщо буде одне джерело формування виконавчої влади, плюс передача функції виконавчої влади на місцях місцевим радам, це значною мірою зніме нинішню політичну напругу».

 

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