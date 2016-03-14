Сьогодні ввечері Порошенко зустрінеться з керівниками фракцій та груп парламенту

Сьогодні о 19.30 відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка з керівниками фракцій та груп парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник президента у Верховній Раді, народний депутат України Степан Кубів повідомив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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За словами Кубіва, зустріч відбудеться на прохання лідерів фракцій та груп. “Зустріч відбудеться сьогодні на прохання керівників фракцій і груп о 19.30”, - зазначив Кубів.

Як сказав представник президента у ВР, на зустріч запрошено всіх керівників фракцій і груп.