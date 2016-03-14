У Порошенка знайшли спосіб звільнити Яценюка з посади прем'єра

Про це повідомляють джерела у фракції, передає "Українська правда".

"Стаття 85 Конституції України, пункт 12 каже, що Верховна Рада має право змінити прем'єр-міністра", - зазначив один із депутатів.

На запитання, чи ухвалила фракція остаточне рішення щодо цього, інший співрозмовник пояснив, що такий варіант обговорювався.

"Можемо проголосувати вже цього тижня", - додав він.

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"Щодо імунітету (прем'єра на рік - Ред.) - то закон. А в нас найвищий закон - Конституція України", - зазначив депутат.

Ще один депутат зауважив, що ця постанова можлива лише під кандидатуру міністра фінансів Наталії Яресько.

"Наше переконання, що кандидатура Яресько - найкращий варіант. Ми чекаємо, що, може, ще дозріє Арсеній Петрович і сам піде", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар глави держави Святослав Цеголко інформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з Андрієм Садовим або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.