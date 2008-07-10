Ющенку нагадали, що він письмово обіцяв повернути вклади Ощадбанку

Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і народних депутатів з вимогою забезпечити реалізацію повернення знецінених вкладів Ощадбанку СРСР, зокрема підтримати підготовлений урядом проект змін до держбюджету-2008, яким передбачається збільшення на 1,5 млрд. грн. суми коштів на виплату компенсацій за знеціненими вкладами Ощадбанку СРСР.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників Богдан РАФАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав, що ще під час виборчої кампанії на президентських виборах 2004 року тоді ще кандидат на пост глави держави Віктор ЮЩЕНКО не раз заявляв про необхідність активізації виплат компенсацій за знеціненими вкладами Ощадбанку СРСР. Тоді ж між Всеукраїнською спілкою ошуканих вкладників і коаліцією «Сила народу» було підписано договір про спільні дії для повернення знецінених вкладів. Документ підписав особисто В.ЮЩЕНКО.

Минуло вже чотири роки, сказав Б.РАФАЛЮК, і ситуація з виплатою компенсацій суттєво не змінилася. На неодноразові звернення організації вкладників Секретаріат Президента відповідав відписками, в яких йшлося лише про те, що ситуація з виплатою компенсацій «постійно на контролі Президента» і висловлювалася подяка за «активну позицію» в цьому питанні.

«Це ж як потрібно ігнорувати всіх вкладників, щоб так відповідати», - зазначив Б.РАФАЛЮК.

За його словами, позитивні зрушення у вирішенні ситуації з виплатою компенсацій за вкладами відбулися тільки з приходом уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ми не прийшли сюди захищати уряд, думаю, уряд сам в змозі це зробити. Ми прийшли сюди, як учив наш Президент Віктор Андрійович ЮЩЕНКО, шукати справедливості, а з нею й наші знецінені гроші», - сказав Б.РАФАЛЮК.

Він також зазначив, що йому не зрозуміла позиція Президента, щодо процесу приватизації або, краще сказати, його відсутність, і останні заяви глави держави про те, що він не підписуватиме зміни до держбюджету-2008.

«Ми пропонуємо Вікторові Андрійовичу, як він це любить говорити, сісти за круглий стіл, і хай він нам розповість, як і коли він поверне наші знецінені внески», - сказав Б.РАФАЛЮК.