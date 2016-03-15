Лобісти "сім'ї" Януковича в Раді блокують повернення вкрадених ним коштів до держбюджету - депутат

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар сьогодні у коментарях журналістам.

Вона наголосила, що питання щодо спецконфіскації коштів Януковича потрібно невідкладно вирішувати.

«Абсолютно ненормальна ситуація, коли 2 мільярди доларів коштів колишнього президента-корупціонера знаходяться на рахунку, при цьому суд не може прийняти рішення щодо їх конфіскації, бо всі знають корупціогенність українських судів, а Верховна Рада не може прийняти політичне рішення про те, що ці гроші потрібно перерахувати в бюджет», - заявила Сюмар.

Народний депутат зазначила, що саме від цих коштів на сьогодні залежить можливість переоснащення української армії, а отже - оборонне замовлення і робочі місця.

За її словами, позиція деяких депутатів щодо законопроекту №4057 викликає у неї великий подив.

«Я не дивуюсь позиції «Опозиційного блоку», але інші колеги, які не голосують за цей законопроект, мене відверто дивують. Ми що, захищаємо гроші Януковича?», - зазначила Сюмар.

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Депутат зауважила, що якби критики цього законопроекту хотіли б насправді вирішити питання конфіскації грошей Януковича, вони погодилися б на включення законопроекту до порядку денного, а потім вже вносили б свої пропозиції і правки.

«Якщо вони навіть не хочуть включати законопроект до порядку денного, це означає, що вони взагалі не готові у жодний спосіб вирішувати це питання, яке, до речі, вже «вариться» у парламенті останні п’ять місяців», - підкреслила вона.

Сюмар також зауважила, що державний бюджет на 2016 рік формувався з розрахунку, що законопроект №4057 буде ухвалений і 2 мільярди доларів все ж надійдуть до державної казни.

«І всі це знали, бо це була політична згода. І після цього в парламенті раптом знаходиться маса лобістів колишньої «сім'ї», які просто блокують вирішення цього питання. Це неможливо пояснити логікою чи якоюсь іншою позицією. Це абсолютно дискредитаційна для парламенту позиція», - заявила вона.

Як відомо, сьогодні Рада через брак голосів так і не змогла включити навіть до порядку денного проект закону №4057 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду.