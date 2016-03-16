МЗС Туреччини виступив з різкою заявою у другу річницю анексії Криму

"Ми знову заявляємо, що Туреччина не визнає і засуджує незаконний «референдум», проведений 16 березня 2014 року в Криму, і анексію півострова Російською Федерацією, що є грубим порушенням норм міжнародного права", - повідомляється в письмовій заяві МЗС Туреччини, передає агентство Anadolu.

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У заяві підкреслюється, що Анкара підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а нинішня ситуація на півострові не має ніякої юридичної сили з точки зору Туреччини.

"За два роки, що минули з моменту анексії Криму, ситуація з правами людини на півострові постійно погіршується. Факти тиску і сепаратистська політика щодо різних груп населення, особливо кримських татар, а також на органи ЗМІ, знайшли відображення в об'єктивних доповідях делегацій, які міжнародне співтовариство змогло направити на півострів. Дана ситуація продовжує залишатися джерелом занепокоєння. Ми знову і рішуче повторюємо заклик до припинення цієї політики тиску​", - йдеться в заяві.