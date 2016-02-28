Порошенко розповів, що хотів запропонувати кримській владі напередодні "референдуму" (відео)

Президент Петро Порошенко у своєму Facebook розповів про свій візит до Криму перед тим, як відбулася анексія. За його словами, будівля Верховної Ради півострова в день голосування була закрита і очеплена російськими військовими.

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"В день, коли мало відбутися псевдо-голосування у ВР Криму, я вирішив, що приїду туди. Взяв відповідне уповноваження від голови ВР і намітив собі провести переговори з депутатами ВР Криму, членами президії, з її головою і запропонувати все, чого вони прагнули. Ми готові тоді були проговорити всі деталі щодо законодавства України, щодо Конституції Криму і забезпечити необхідний захист інтересів людей, навіть у їхньому розумінні", - розповів Порошенко.

Він додав, що в аеропорту його зустріла шеренга військових. Вони намагалися заблокувати вихід з аеропорту. Просили не їхати до будинку ВР Криму, пропонували, щоб зустріч відбулася в якомусь "банно-пральному комплексі" за межами Сімферополя."

Проте, за словами Порошенка, він відмовився і поїхав до будівлі ВР.

"Що я побачив: будинок ВР Криму, коли там нібито проходив референдум, був заблокований. Жодної людини там не було, і стояло очеплення з російських військовослужбовців. За міжнародним законодавством це був цілком чіткий акт анексії. Це не були військові Чорноморського флоту. Це був перекинутий з континенту спецназ…" – додав Порошенко.

Пам'ятаю, як 28 лютого 2014 року я приїхав в український Крим з твердим наміром змінити ситуацію і з переконанням, що на... Опубліковано Петром Порошенком 28 лютого 2016 р.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із "самовизначення".

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.