У Раді створять експертну групу з питань реформування оборонного сектору

Про це заявила народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Після проведення двох спільних засідань Комітетів закордонних справ та європейської інтеграції, за участі членів Комітету нацбезпеки та оборони, ми приступаємо до створення у парламенті Міжнародної експертної групи з питань реформування оборонного сектору із залученням народних депутатів Верховної Ради", – сказала Фріз.

За її словами, робота розпочнеться вже з наступного тижня.

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Парламентар окреслила завдання, які покладаються на Міжнародну експертну групу: незалежний аналіз законодавчих ініціатив в секторі безпеки та оборони на їхню функціональність та дієздатність, відповідність найкращим міжнародним стандартам і практикам (зокрема, НАТО та ЄС); консультативна допомога з підготовки проектів законів, ініціатив народних депутатів, спрямованих на удосконалення національного законодавства.

"Наразі законодавчі ініціативи проходять через Головне експертне управління, що аналізує законопроект на відповідність нормам чинного законодавства", - наголосила Фріз.